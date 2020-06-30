Hendek'te 5 mahalle daha sıcak asfaltla buluştu

Alt ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden ve sorunlara kalıcı çözümler üreten Hendek Belediyesi, temposunu arttırdı. Yağmur suyu hattı yenileme ve düzenleme, kaldırım, yol bakım onarım çalışmalarının yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü bağlı ekipler Yenimahalle, Yeşilköy, Nuriye, Köprübaşı ve Çiftlik mahallelerini sıcak asfaltla buluşturdu. Sarıdede ve Rasimpaşa mahallelerinde ise asfalt yama çalışmaları yapılarak ulaşım daha güvenli bir hale getirildi.

Hendek sokaklarında her alanda yapılan hizmetlerin artarak devam ettiğini ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Ekiplerimiz son 2 haftada programlı bir şekilde mahallelerimizde sıcak asfalta yoğunlaştı. Bunun yanında yol bakım onarım, yağmur suyu hattı gibi çalışmalarda aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımız için kaliteli ve yaşam memnuniyetinin yüksek olduğu bir şehir inşa ediyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.