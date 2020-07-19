Hendek'te 7 farklı mahallede asfalt çalışması

Hendek Belediyesi'ne bağlı ekipler şehir merkezi başta olmak üzere pek çok mahallede başlattığı asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezi başta olmak üzere 7 farklı mahallede asfalt ve asfalt yama çalışmaları yaptı. Ekipler Bayraktepe, Sarıdede, Yarıca, Akpınar, Yenimahalle, Yeniköy, Başpınar ve Süleymaniye mahallelerinde asfalt serimi ve asfalt yama çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin büyük beğenisini toplarken trafiğe nefes aldıracak çalışmalar ulaşım güvenliğini sağlıyor.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ekiplerin yaptığı çalışmalar ile ilgili, “Şehrimizin her yerinde planlı bir şekilde, vatandaşımızın memnuniyetini ön planda olacak şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Alt yapıdan üst yapıya yıllarca çözüm bekleyen sorunları bir bir gideriyoruz. Şehir merkezinde yapmış olduğumuz kaldırım çalışmalarının yanı sıra şehir merkezine uzak bölgelerde kalan mahallelerimizde ve bağlantı yollarında yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalarla trafik akışını ve yaya ulaşımı daha güvenli/kaliteli hale getiriyoruz. Hendek gerçekçi çözümlerle 91 mahallenin her sokağında adım adım çalışıyor. Vatandaşlarımızla birlikte güçlü bir şekilde geleceğe hizmetlerle koşuyoruz” dedi.