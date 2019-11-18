Hendek'te asfalt çalışmaları devam ediyor

Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Plan Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından 91 mahallenin ihtiyaçlarına yönelik planlı bir şekilde yürütülen hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Çukurhan mahallesinde yağmur suyu akışının sağlanması için V kanal hattı inşa edilirken, Puna Ortaköy mahallesinde yağmur suyu hattı çalışmaları tamamlandı. Ekipler ayrıca Tuzak ve Paşaköy mahallelerinde kanal temizliği yaparak yağmur suyu geçişini engelleyen alanların bakımını yaptı. Yol bakım onarım çalışmaları kapsamında ise Akarca mahallesinde yol iyileştirme, Kocaahmetler mahallesinde de asfalt yama çalışması yapıldı. Çeşitli mahallelerde özellikle ulaşımı ve can güvenliği etkileyecek şekilde bulunan ağaçların budaması yapılırken, Yayalar mahallesinde bulunan parka spor aletleri, Hantek bloklarının bulunduğu alana ise bir adet çocuk parkı inşa edildi.

Sürekli sahada incelemeler yapan ve çalışmaları yakından takip eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek halkının en güzel hizmetlere layık olduğunu söyledi. Mahallelerin sorunsuz bir hale gelmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığını anlatan Başkan Babaoğlu, “Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artması için çalışıyor, bunun mücadelesini veriyoruz. Ekiplerimiz Nisan ve Eylül aylarında 12 kilometre uzunluğunda yeni yol açımı yaparken, 14 buçuk kilometre yolda yenileme ve bakım, 181 bin 500 kilometre uzunluğunda stabilize yol bakım ve 31 buçuk kilometre yola malzeme serimi yapıldı. 25 bin metrekarelik alanda kilitli parke çalışması, 10 bin 800 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapımı, bakım ve onarım çalışması yapıldı” dedi.