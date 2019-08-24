Hendek'te asfalt çalışmaları hızla devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri Hendek'te başlattığı asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Hendek ilçesinin Kadifekale ile Güneyköy mahalleleri arasında başlatılan asfalt çalışması bugün 21 iş makinesiyle hızlı bir şekilde devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan asfalt çalışmaları yoğun bir mesaiyle devam ediyor. Hendek ilçesinde başlatılan 6 buçuk kilometrelik yol yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Kadifekale ile Güneyköy mahalleleri arasında başlatılan asfalt çalışmalarına yoğun yağmur sebebiyle ara verilmişti. Bugün tekrar başlatılan çalışmalar 21 araç ile hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Hafta sonu bitmesi hedeflenen yolda toplamda 6 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hendek Kadifekale ve Güneyköy mahalleleri arasında bulunan 6 buçuk kilometrelik yol yenileme çalışmasını haftasonu tamamlamayı hedefliyoruz. Ardından asfalt programı dâhilinde olan yine Hendek ilçesinin Kırktepe mahallesinde 2 kilometrelik yol çalışmalarımızı başlatacağız” ifadeleri kullanıldı.