Hendek'te Cumhuriyet coşkusu

yıldönümünde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken, Hendek ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Kutlamalar kapsamında belediye önünde Cumhuriyet sergisi açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yıldönümü nedeniyle Hendek Belediyesi tarafından, ilçede bulunan esnafa ve vatandaşlara binlerce Türk Bayrağı dağıtıldı. Hendek Belediye Meclis üyesi Nigar Görüm ve kadınlar öncülüğünde dağıtılan Türk bayraklarıyla, Hendek ay yıldızlı bayrağımızla donatıldı. Hendekliler bayrak dağıtımının ardından Cumhuriyet meydanında düzenlenen törene akın etti. Törenin ardından protokol ve vatandaşlar Hendek Belediyesi tarafından belediye önünde açılan ‘Cumhuriyet' konulu sergiyi gezdi.

Sergiyi Hendek Kaymakam vekili olan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan ve bürokratlar gezdi. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, protokol ve davetlilere sergi hakkında bilgiler verdi. Sergide Cumhuriyetin ilk yılları ve Atatürk'ün kutlamalara katıldığı törenlerden fotoğraflar yer aldı. Özellikle 1936 ve 1989 yıllarında Hendek'te gerçekleştirilen Cumhuriyet kutlamalarının yer aldığı fotoğraflar büyük ilgi görürken, sergi 30 Ekime kadar açık kalacak. Bu arada Hendek'te kutlamalar 29 Ekim günü Hendek Yeni Kapalı Spor salonunda devam edecek.