Hendek'te eğitim öğretim yılı törenle başladı

Hendek'te İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk Anıtına çelenk koyulması ile başladı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı etkinliklerinde şehit öğretmenleri unutmayarak isimlerini tek tek saydı ve rahmet ile andı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İlköğretim Haftası etkinliklerinde eğitimin önemine dikkat çekerek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' sözü eğitim ve öğretimde bize ışık gösteren hedef olmaktadır. Bizlerde evlatlarınızın başarısı, mutluluğu ve sevinci için hep birlikte yeni hedeflere giden yolda çalışmalarımızı bir bir hataya geçireceğiz” dedi.

Yeni Yüzyıl İlkokulu

Cumhuriyet Alanında Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Yeni Yüzyıl İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama etkinliği ile devam etti. Törene Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Süleyman Sercan Candan, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yeni Yüzyıl İlkokulu Müdürü Mehmet Kılıç, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, okul tadilatına verdiği desteklerden dolayı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti. En büyük zenginlik, eğitim Hendek Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan'da konuşmasında, ülkelerin en büyük zenginliklerinin eğitim olduğunu belirterek, “İlçemizde 4943 ilkokul, 5122, ortaokul, 3888 lise ve 1382 okul öncesi öğretmen olup 1093 kadrolu, 63 ücretli öğretmenimizle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Yeni nesillerin nitelikli eğitim alması ve bilgisini, becerisini ve yaşam kalitesini arttırması ile ülkemizin refahı ve zenginliği daha da artacaktır. Çocuklarımız bizler için çok değerlidir. Ülkemizin geleceği için çocuklarımıza büyük görevler düşüyor, başarılar çalışmakla elde edilir. Yeni eğitim öğretim yılınız kutlu olsun” diye konuştu.

Öğrenin, araştırın, sorgulayın

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da 2019-2020 eğitim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, “Bugün öğretmenlerimiz öğrencilerine, evlatlarımızda okullarına kavuşurken, herkesin ayrı bir duygu ve ayrı bir heyecan yaşadığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler; Sizler bizim umudumuz, geleceğimiz ve yarınlarımızsınız. Hiç unutmayınız ki, ülkemizin en kıymetli hazinesi sizlersiniz. Çağdaş medeniyete ulaşma ülkümüzün temelinde eğitim vardır. Öğrenin, araştırın, sorgulayın, yorumlayın. Sizden tek beklentimiz, derslerine çalışıp, spor yapın, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılın” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerle diyalog kurun

Başkan Babaoğlu sözlerinin devamında, “Çocuklarımızın ilk öğretmenleri anne ve babalardır” diyerekvelilere seslenen Başkan Babaoğlu, Evlatlarımızın başarısı için öğretmenlerimizle işbirliği olmaktan asla vazgeçmeyin. Hızla gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklarımızı teknolojik gelişmelerden olumlu yararlanmasını sağlayarak, olumsuz etkilerinden korumanız büyük önem taşımaktadır. Onlara güvenin, güven verin, ilgili olun, okulu sık sık ziyaret edin. Cesaret verip, vazgeçmemeyi öğretin. Öğretmenlerimiz evlatlarınızı eğitim yolunda kucaklarken sizlerde yanlarında olun. Emin olun tüm bunlar başarıyı yükseltecektir” diye konuştu.

Şehit öğretmenleri unutmadı

Anne ve baba sevgisinden sonra, bizlere saygıyı öğreten, yetiştiren, aydınlatıp, doğruyu gösteren, sevgiyle ve tutkuyla bizim için çabalayan sizlerin hakkı ödenmez” diyerek öğretmenlere seslenen Başkan Babaoğlu, “Sizler aydınlık Türkiye'nin ve geleceğimizin mimarlarısınız.Her şeyin başı sevgi diyerek öğrencilere anne baba sıcaklığı ile aklın ve bilimin ışığında, geliştirerek geleceğe hazırlayacak olan yine sizlersiniz.Eğitimin temeli olan kıymetli öğretmenlerimizi öğretme ve çağdaşlaşma yolunda verimli bir yıl geçirmelerini sağlamak adına yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi isterim. Sözlerime son verirken; hainler tarafından şehit edilen Aybüke öğretmeni, Necmettin öğretmeni, Neşe öğretmeni, ismini sayamadığım sayısız kahramanlarımızı, öğretmen adayı Ertuğrul Dursun Önkuzu'yu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu ve tüm şehitlerimizi dua, rahmet ve saygı ile anıyorum” dedi.

Yeni Yüzyıl İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliği şiirlerin okunması, okul korosunun seslendirdiği şarkılar, bayrak teslim töreni ile devam ederek, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin protokol mensupları ile balon uçurması ile sonra erdi.