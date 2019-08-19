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Hendek'te iki mahalleye asfalt

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda Hendek İlçesinin Kadifekale ile Güneyköy mahalleleri arasında bulunan 6 buçuk kilometrelik yolda çalışmalar devam ediyor. Planlanan program dahilinde Hendek'te bulunan 6 buçuk kilometre uzunluğundaki grup yolunda toplamda 6 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak. 2 buçuk kilometrelik kısmı tamamlanan yol kısa zamanda bitirilecek.


Yol Bakım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada “Asfalt çalışmalarımız belirlenen program dahilinde devam edecektir. Ekiplerimiz asfalt ihtiyacı olan her mahalle ve sokak için yoğun bir mesaiyle çalışıyorlar” denildi.

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