Hendek'te keyif dolu şiir gecesi

Hendek Belediyesi ile Şiir'den Şuur'a Kültür Sanat ve Edebiyat Topluluğunun düzenlediği şiir gecesine katılanlar keyif dolu, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Hendek Belediyesi ile Şiir'den Şuur'a Kültür Sanat ve Edebiyat Topluluğu işbirliğinde, Atatürk Parkı Nikah ve Toplantı Salonunda ‘Şiir gecesi' düzenlendi. Keyifli anların yaşandığı şiir gecesi programına Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, şairler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Şerife Köksal Badısaba, Temel Ata, Kenan Ergün, Fedai Koç, Deniz De Asis, Alper Bıyıklı, Tuğba Gülyesil, Nazmiye Çelebi, Murat Sarıoğlu, Metin Gevher ve Baki Gönülal ile sürpriz isimler sahne aldı. Seslendirilen birbirinden güzel şiirler geceye katılanları mest etti.

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır selamlama konuşması yaparak Hendek'te bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Şiir gecesinde vatandaşların yoğun isteği üzerine Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu sahneye çıkarak, seçim öncesi seslendirdiği Hendek şiirini bir kez daha okudu. Babaoğlu'nun okuduğu şiir büyük alkış aldı. Daha sonra konuşan Başkan Babaoğlu, “Böyle güzel bir gecede şairlerimiz ve ozanlarımızın eserlerini dinlemek herkese iyi geldi. Hendek için gece gündüz çalışıp geleceğimizi inşa ederken, diğer yandan da kültür ve sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Gece sonunda şairler ve ozanlara plaket takdim edildi.