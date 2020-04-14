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Hendek'te pazar denetimleri sürüyor

Hendek Belediyesi Zabıtaları ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri pazar yerinde ve şehirdeki iş yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.


Hendek Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını ve denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler İlçe Kapalı Pazar yerinde kontrol ve dezenfektan noktaları kurarak, vatandaşları kurallara uyması konusunda bilgilendirdi. Kontrollerde maske takılması istenirken, emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla yapılan denetimlerde esnaf ve sanatkarların maske ve eldiven takarak, gerekli hijyen-mesafe kurallarına uyması istendi.


Diğer bir denetimde marketlere ve iş yerlerine yönelik yapıldı. Polis ve zabıta iş yerlerine yönelik yaptığı denetimde iş yeri sahiplerini dezenfektan ve maske kullanımı ile iş yerinde sosyal mesafe kurallarına uyulması için tebligatta bulundu.

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