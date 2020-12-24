Hendek'te yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor

Hendek ilçesinde başlatılan yağmur suyu hattı çalışmalarının 3'üncü etabının Yenimahalle Servetiye Caddesinde devam ettiğini ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Tamamlanan alt yapı uzunluğu 2 bin 350 metreye ulaştı. Hedefimiz en az sorunla, şehrimizi güçlü bir alt yapıyla geleceğe taşımak” dedi.

Hendek Belediyesi tarafından şehrin genelinde başlatılan yağmur suyu altyapı ağının Yenimahalle ayağı olan 3'üncü etap 3'üncü kısım çalışmaları hızla devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı - Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi kesişimi ve Akova Mahallesinde tamamlanan alt yapı çalışmaları sonrasında Yenimahalle Servetiye Caddesinde yağmur suyu hattı oluşturuluyor. Sağlam alt yapı ağı ile güçlendirilen alt yapıyla Hendek'in uzun yıllar problem yaşamaması hedeflenirken, yaşanan sorunların bertaraf edilmesi planlanıyor.

Yağmur suyu hattı çalışmaları hakkında bilgiler veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Hatırlanacağı üzere önce Zeki Cömert parkı önü, ardından Akova, sonrasında ise Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Caddesinden başlanarak 2028 ve 2003 numaralı sokaklar alt yapıya kavuştu. Ekiplerimiz şuan Servetiye Caddesinde çalışmalarına devam ediyor. 1,4 kilometre uzunluğunda bu yolun bin 120 metrelik kısmı 600'lük borularla çift hat olarak tamamlandı” diye konuştu.

Başkan Babaoğlu, şehrin merkezinde 2 bin 350 metre uzunluğunda yağmur suyu çalışması yapıldığına dikkat çekerek, “Büz döşeme çalışmalarının ardından ekiplerimiz yol düzenleme ve zemin sağlamlaştırma çalışmalarını hızlı bir şekilde yapıyor. Bir yandan ihtiyaç olan bu çalışmaları yaparken, diğer yandan vatandaşlarımızın mağdur olmaması içinde hassasiyet gösteriyoruz. Yapılan işin kalıcı olması adına zeminin tamamen sıkılaşmasının ardından asfalt yama çalışması yapılacak” şeklinde konuştu.

Babaoğlu, “Tüm mahallelerimizde çalışmalarımız devam ederken, Hendek'in kronik sorunlarını çözerek mahallelerimizi en güçlü hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşlevliğini yitirmiş, yetersiz kalan ve ya hiç yağmur suyu hattı bulunmayan yerlerde çalışıyoruz. Sorunları yerinde tespit edip gerekli görülen yerlere ayrı bir yağmur suyu hattı oluşturuyoruz. Bu sorunlar giderildiğinde yayalarımız ve araç sürücüleri mağdur olmayacak. Güçlü alt yapı sağlam gelecek hedeflerimiz için çok çalışıyor Hendek'in sorunlarını bir bir çözüyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız ara vermeden mahallelerimizde devam edecek” ifadelerini kullandı.