Hendek'te yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kahvehanenin önünde babanın ölmesine oğlunun da yaralanmasına sebep olan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 16 Aralık günü saat 20.10 sularında Hendek ilçesi Yenimahalle Beştepeler Caddesi'nde bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Hikmet Usta isimli şahıs belindeki silahı çıkartarak havaya ateş açtı. O sırada oradan geçen Kadir Sakçı ile 17 yaşındaki oğlu Burhan Sakçı'nın tepki göstermesi üzerine saldırgan şahıs elindeki silahı baba ile oğluna doğrultarak 5 el ateş etti. Yaşanan olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Kadir Sakçı hayatını kaybederken oğlu Burhan Sakçı ise yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan Hikmet Usta da Bursa'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde cadde üzerindeki markete giren saldırganın dışarı çıktığında baba ve oğul ile tartışması ve sonrasında 2 kişiye defalarca ateş ettiği görülüyor. Kurşunların isabet ettiği baba oğul ise saldırgandan uzaklaşmaya çalışıyor.