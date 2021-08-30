Hendek'te Zafer Bayramı coşkusu

yılı Hendek'te düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtına Çelenk sunumunun yapılmasının ardından Kaymakam Halil İbrahim Acır makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar kapsamında Hendek Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenk sunumunun yapılmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hendek Askerlik Şubesi Başkanı Piyade Asteğmen Elman Koç yaparken, Hendek Atike Hanım Anadolu Lisesi öğrencilerinden Başak Özcan “Zafer Türküsü”, Ecrisu Başar ise “Bir Bayrak Bizi Bekliyor” isimli şiirleri okudu. Program sunucusu olan Atike Hanım Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ümit Kavak tarafından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törenin sona ermesinin ardından protokol fotoğraf çektirdi. Kutlamalar daha Hendek Kaymakamlık makamında devam etti. Kaymakam Halil İbrahim Acır, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Kutlamalara Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır'ın yanı sıra; Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcı V. Mustafa Özyürek, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, Gaziler, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.