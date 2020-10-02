Hendek'ten Azerbaycan'a destek

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlara destek veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Bayraktepe'yi Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıp, Karabağ şiirini okudu.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek veren Hendek Belediyesi, Başkan Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla Bayraktepe'yi Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı. Bayraktepe'de Karabağ şiirini okuyan Başkan Babaoğlu, o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Şiir ve görüntüler büyük beğeni topladı.

Azerbaycan'ın kendi topraklarını korumak için başlattığı mücadeleye tam destek verdiklerini ifade eden Babaoğlu, “Türk topraklarına saldırarak soydaşlarımızı şehit eden işgalci Ermenistan'ı şiddetle kınıyor, kanımızla, canımızla Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Azerbaycan bu haklı mücadelesinde asla yalnız değildir” dedi.

"Karabağ Türk vatanadır"

Babaoğlu, “Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Daha Karabağ çözüme kavuşmadan Ermenistan'ın başlattığı kalleş saldırılar, sabrın bittiği, tahammülün kalmadığı bir noktaya ulaşmıştır. Azerbaycanlı şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye çok şükür tek yürek soydaşlarının yanındadır” ifadelerine yer verdi.