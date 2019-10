Hendek'ten istihdama tam destek

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir dizi incelemeler ve görüşmelerde bulundu. Babaoğlu görüşmeleri kapsamında Çamsan A.Ş. ve Sakarya 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, Kisan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Örs, Ak-Press Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Aykut Göcekli, Gedik Döküm ve Vana Fabrikası Müdürü Necip Çay ve Üretim Müdürü Erhan Kırımlıtürk ve Akpa Alüminyum sahipleri Cemil Çalışkan ve Fatih Çalışkan, Çakmak Vinç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çakmak, fabrika Direktörü Suat Çakmak ve Fabrika Müdürü Harun Kaptan ile görüşerek üretim tesislerini gezdi.

İş arayan ve işveren

İş dünyasına önem verdiklerini ve her zaman birlikte olduklarını dile getiren Başkan Babaoğlu, “Hendek'imizde faaliyet gösteren ve binlerce kişinin ekmek kapısı olan fabrikalarımızın daha çok üretim yaparak, istihdamı arttırması adına her türlü desteğe hazırız. Üretim ve İstihdam artarsa Hendek kazanır, Sakarya kazanır, Türkiye kazanır. İş dünyamızla el ele vererek her türlü sıkıntının üstesinden geleceğiz. Ülkemize, Sakarya'mıza ve iş dünyamıza güveniyoruz. Çevreye duyarlı her türlü yatırımı destekliyoruz. İş arayanla işveren arasında köprü olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

1015 yönlendirme

Belediye bünyesinde bulunan İş Kur hizmet noktası olan Bel-İş'e değinen Başkan Babaoğlu, “Belediye olarak vatandaşlarımızın iş imkanlarını artırmak için organize bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde bulunan BEL-İŞ sadece son 3 ayda bin 15 vatandaşımızın iş bulmalarına imkan sağladı. Vatandaşlarımızın iş sahibi olabilmesi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hendek'te daha fazla istihdam sağlamak istiyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları seferber edip vatandaşlarımıza bir ekmek kapısı oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.