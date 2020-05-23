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Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar bu yıl boş kaldı

Sakarya’da her yıl bayram öncesi ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar, salgın dolayısıyla bu arife boş kaldı.

Sakarya'da her yıl bayram öncesi ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar, salgın dolayısıyla bu arife boş kaldı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar ve bazı kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte her yıl ziyaret edilen mezarlıklar boş kaldı. Sakarya'da arife günü ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıkların sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi doğrultusunda bu yıl boş kaldığı görüldü.

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