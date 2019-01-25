İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Heyelan sonucu 2 ev, 1 tavuk çiftliği ve 2 ahır zarar gördü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde meydana gelen heyelanda, iki ev, bir tavuk çiftliği ve iki ahır zarar gördü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen heyelanda, iki ev, bir tavuk çiftliği ve iki ahır zarar gördü.


Sakarya'nın Geyve ilçesinin Kamışlı Mahallesi mevkisinde kar sularının erimesi sonucu toprak kayması yaşandı. Heyelan sonucu can kaybı yaşanmazken iki ev, bir tavuk çiftliği ve iki ahır zarar gördü.


Kamışlı Mahalle Muhtarı Mahmut Yemiş, mahallenin Ortaköy mevkisinde 100 dönümlük alanda heyelan meydana geldiğini söyledi. Heyelan öncesi evlerin boşaltılması sonucu can kaybının yaşanmadığını anlatan Yemiş, "Toprak kayması bir hafta önce başlamıştı. Evleri tedbir için boşaltmıştık. Tavuk çiftliği de önlem için boş tutuluyordu. Heyelanda iki ev, bir tavuk çiftliği ile iki ahır zarar gördü. Daha önce bu büyüklükte bir heyelan olmamıştı” dedi.


Muhtar Yemiş, heyelan sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapanan yolu açmak için çalışmalarına başladığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.