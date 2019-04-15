Heyelanda hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde atış poligonunda meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalarak hayatını kaybeden İsrafil Şen son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan atış poligonunda meydana geldi. Bölgede fidancılık yapan 56 yaşındaki İsrafil Şen, poligonda meydana gelen heyelan sonrasında toprağın altında kalmış, ekiplerce ağır yaralı olarak kurtarılarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şen, Arifiye Cumhuriyet Mahallesi Kaynak Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Şen'in sevenlerinin yanı sıra Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Danışan'da katıldı.