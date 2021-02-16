Hiç böyle kar küreme aracı görmediniz

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde modifiye ettiği aracı ile kar küreyen vatandaş şaşkınlık oluşturdu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde modifiye ettiği aracı ile kar küreyen vatandaş şaşkınlık oluşturdu.


Akyazı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında bir vatandaş, modifiye ettiği Tofaş marka otomobili ile kar küredi. Akyazı Sanayi Sitesi'nde modifiye işi yapan Ercan Küçükakyüz'ün, Ada Caddesi üzerinde modifiye ettiği Tofaş marka otomobili ile kar küremesi ilginç görüntüler oluşturdu. Küçükakyüz, amortisör sistemine monte ettiği yay sistemi ile alçalttığı aracının önü ile karları adeta bir kepçe gibi küredi. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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