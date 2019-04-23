Hırsızlar kamyonetin aküsünü çaldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce park halindeki kamyonetin aküsü çalındı.

Olay, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T. isimli vatandaşa ait kamyonetin aküsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce çalındı. Sabah saatlerinde kamyonetine binerek aracı çalıştırmak istediğinde durumu fark eden Hasan T., olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.