Hızırilyas HES'te türbinlerin montajı başladı

Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, çalışmaları yerinde takip etti.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen Hızırilyas HES'te başlayan türbin montajı çalışmalarını yerinde takip etti. Keleş'e Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan da eşlik etti. Baraj projesi kapsamında inşa edilecek 3 HES ile yenilenebilir enerji üreteceklerini kaydeden Keleş, “Çok şükür bu kapsamda ilk türbinlerimizi yerleştiriyoruz. Enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar ortadayken tamamen zararsız bu tür yatırımlarla hem şehrimiz hem ülkemize katkı sunmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

Akçay Barajı'nın çok yönlü bir proje olduğunun altını çizen Dr. Rüstem Keleş, “Sadece Sapanca Gölü'ne alternatif bir içmesuyu kaynağı oluşturmakla kalmayacak, hem önemli bir enerji tasarrufu sağlayacak, hem de baraj havzasında toplanan ve regülatörler vesilesiyle alınan suyu Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne ulaştıracak isale hattı üzerindeki 3 HES ile enerji üreteceğiz. Bunlardan birisi olan Hızırilyas HES'te toplam 2 megavat kurulu güce sahip 2 türbin yer alacak. Uzman bir ekip tarafından bunların montajına başlandı. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde montaj çalışmaları tamamlanacak. Gerek Hızırilyas, gerek Hacımercan, gerek İkramiye HES'leri ile şehrimizin temiz enerji üretim potansiyelini önemli ölçüde arttırmış olacağız” diye konuştu.