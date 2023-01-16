Hizmet veremeyen deponun yerine yenisi yapıldı

Arifiye Boğazköy Mahallesi'nde inşası tamamlanan 50 metreküplük depo için Mahalle Muhtarı Ömer Odabaş ve mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye Boğazköy Mahallesi'nde yaşanan su sorunlarını bölgeye inşa ettiği 50 metreküplük depo ile çözüme kavuşturacak. Kurulumu tamamlanan ve kısa sürede içme suyu hattı ile bağlantısı yapılacak hat sayesinde bölge halkı kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak. Bölgede 40 yıldır kullanılan ve deforme olması sebebiyle hizmet veremeyen deponun bulunduğu konuma yapılan yeni depo mahalle sakinlerini memnun etti.

Boğazköy Mahalle Muhtarı Ömer Odabaş, “Mahallemize hizmet veren eski depomuz artık yetersiz gelmeye başladığından su sorunları yaşıyorduk. Konuyu Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiğimizde bizlerin sorununa SASKİ marifetiyle hızlı bir çözüm oldular. Yeni depomuzun bağlantıları da tamamlandığında artık bölgemizde içme suyu sorunu yaşanmayacak. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımız da yapılan hizmetten oldukça memnun. Hizmetlerinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye mahalle sakinleri ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.