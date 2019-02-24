Hocalı Katliamı şehitleri Erenler'de anılacak

Erenler Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 27. Yıl dönümünde “Tek Millet Tek Göz Yaşı Hocalı Katliamı Anma Programı” düzenleyecek. Anma Programında Soykırımda hayatını kaybeden vatandaşlar anılacak.

Erenler Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 27. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyecek. Erenler'de Türbe Caddesi Üzerinde bulunan Erenler Belediyesi tarafından geçen yıl açılışı yapılan Hocalı Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenecek anma programı 26 Şubat 2019 Salı günü saat 13.30 da gerçekleşecek.

“İnsanlık tarihine geçen kara bir leke”

Tüm vatandaşları Hocalı Parkındaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenecek olan anma programına davet eden Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk “ Anma programında Kardeş ülke Azerbaycan'ın yaşadığı acıyı paylaşarak, Hocalı Katliamı, insanlık adına tarihe geçen kara bir leke olduğunu haykıracağız” dedi.

“Tüm halkı davet etti”

Hocalı'da gerçekleşen insanlık suçunun unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Öztürk, "Unutulan soykırımlar tekrarlanır! Kardeşlerimize kıyanları unutmadığımızı her platformda gür sesimizle haykıracağız. Bu menfur günün unutulmaması ve Azerbaycanlı şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz anma programına tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.