Hocalı katliamı şehitleri Sakarya'da anıldı

Erenler Belediyesi'nce, 26 Şubat 1992'de, 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 27'nci yıl dönümünde “Tek Millet Tek Göz Yaşı Hocalı Katliamı Anma Programında” soykırımda hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.

Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karadağ bölgesindeki Hocalı köyünde, Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından insanlığa sığmayan bir katliam gerçekleştirildi. 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 170'den fazla yaşlı, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Katliamı'nın üzerinden 27 yıl geçti. Hocalı katliamı vesilesiyle geçen yıl Erenler ilçesinde yapılan ve açılışı gerçekleştirilen Hocalı Park'ta anma töreni düzenlendi. Tören geniş katılımla gerçekleştirildi. İki devletin marşlarının söylenmesiyle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra katliamı anlatan bir sinevizyon gösterimi yayınlandı.

Törende 'ben Türküm' şiirini okuyarak bir konuşma yapan Azerbaycanlı şair ve yazar Nazmiye Hicran, “Görüyoruz ki bizim Azerbaycan şehitlerimiz yaşıyor. Ermenilerin eline geçmemek için bazen ölmüş numaraları yaptık. Bazen de o soğuğa rağmen gizlenmeye çalıştık. Ben o zaman küçük bir kızdım. Ben gözlerimle annesinin kucağından alınan aleve atılan çocukların, evlatlarının gözleri önünde ayakları ve elleri bağlanarak öldürülen babaları gördüm” dedi.

“Bu insanlık suçunu unutmadık, unutturmayacağız”

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, “Bundan 27 yıl önce 1992 yılında korkak, hain Ermeni eşkıyaları Hocalı kasabasının tüm giriş ve çıkışlarını kendi kontrolü alarak kapatmış ve işgal etmişti. Ermeni eşkıyalarının Hocalı'da bu soykırımı gerçekleştirmeleri için tek bir sebepleri vardı, o da orada yaşayan insanların Türk ve Müslüman oluşları. Hocalı'dan bahsederken duygularımızı saklamak elbette mümkün değil. Tek millet, tek gözyaşı olarak adlandırdığımız ve Türk İslam Dünyasını derinden yaralayan bu katliamda kalleş Ermeni eşkıyaları resmi rakamlara göre 83 çocuk, 106 kadın, 170'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplamda 613 tane Azerbaycanlı kardeşimizi şehit ettiler. Bu insanlık suçunu asla unutmadık, unutmuyoruz ve unutturmayacağız” diye konuştu.

“27 yıl önce bugün yaşananlar tarihte kara bir lekedir”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Parlamento üyesi Tülay Kaynarca ise, “Azerbaycan bizim için tek millet, iki devlet şiarı ile ticari-siyasi tüm etkinlikleri dostça, kardeş ülke olarak gerçekleştirdiğimiz, dost bir ülke. Hocalı Katliamı 27 yıl önce bugün yaşananlar tarihte kara bir lekedir. Bu katliamı hem Türkiye hem Azerbaycan tarihi olarak düşündüğümüzde o yaşananları unutmamanın, unutturmamanın ne kadar önemli olduğunun da bugün ki program bir işaretidir. Özellikle Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ davasında yanında olduğumuzu, bu konuda uluslararası toplumun hem birleşmiş milletler düzeyinde hem yapılacak tüm çalışmalarda kardeş ülkemizin yanında olduğumuzu her konuda deklare ediyoruz” şeklinde konuştu.

Program konuşmaların ardından dua edilmesi ve anıtın önünde fotoğraf çekimi ile son buldu.