İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Husumetli olan iki mahallenin gençlerini Jandarma Komutanı barıştırdı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde husumeti bulunan iki mahallede bulunan vatandaşlar aralarında bir olay daha yaşanmasın diye jandarma komutanı tarafından barıştırıldılar.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde husumeti bulunan iki mahallede bulunan vatandaşlar aralarında bir olay daha yaşanmasın diye jandarma komutanı tarafından barıştırıldılar.


Edinilen bilgiye göre, Gölkent Mahallesi gençleri ile Bakırlı Mahallesi gençleri asker uğurlaması nedeniyle kavga etmiş olay güçlükle engellenmişti. Yaşanan tatsızlıkların devam etmemesi için Ferizli Jandarma Komutanı devreye girerek iki mahallenin muhtarının da yardımıyla gençler barıştırıldı.


Gölkent Mahallesinde kıraathanede bir araya gelen gençlerin dargınlıkları son bulurken, iki mahalle gençleri birbirleriyle kuçaklaştılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.