Husumetli olan iki mahallenin gençlerini Jandarma Komutanı barıştırdı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde husumeti bulunan iki mahallede bulunan vatandaşlar aralarında bir olay daha yaşanmasın diye jandarma komutanı tarafından barıştırıldılar.

Edinilen bilgiye göre, Gölkent Mahallesi gençleri ile Bakırlı Mahallesi gençleri asker uğurlaması nedeniyle kavga etmiş olay güçlükle engellenmişti. Yaşanan tatsızlıkların devam etmemesi için Ferizli Jandarma Komutanı devreye girerek iki mahallenin muhtarının da yardımıyla gençler barıştırıldı.

Gölkent Mahallesinde kıraathanede bir araya gelen gençlerin dargınlıkları son bulurken, iki mahalle gençleri birbirleriyle kuçaklaştılar.