İbrahim Zaman'a Ahde Vefa gecesi

Sakarya Büyükşehir kültür-sanat etkinlikleri ‘İbrahim Zaman'a Ahde Vefa' programı ile devam etti. Ulusal ve Uluslararası alanda birçok fotoğraf yarışmasında ödüller alan İbrahim Zaman'a ithafen gerçekleştirilen geceye birçok sanatsever katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Türkiye Yazarlar Birliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen ‘Ustaya Saygı' programı çerçevesinde saygı gecesi programı düzenlendi. Onur konuğu Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Zaman'a ithafen gerçekleştirilen gece için birçok konuşmacı katılım sağladı.

‘İbrahim Zaman'a Ahde Vefa' programının moderatörlüğünü Yazar M. Furkan Özren yaparken diğer konuşmacılar ise; Yazar Fahri Tuna, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar ve Fotoğraf Sanatçısı Müjgan Zaman oldu. AKM'de gerçekleştirilen etkinlik İbrahim Zaman'ın “Nil Vadisi'nde Zaman” adlı film gösterim ile başladı. Ulusal ve Uluslararası alanda birçok fotoğraf yarışmasında ödüller alan İbrahim Zaman, pek çok projede de görev aldı. Program sonunda İbrahim Zaman'a hediye takdim edildi.