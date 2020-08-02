İç çamaşırına sakladığı kurbanlık paralarla kaçan şahıs yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kurbanlık hayvan ticareti yapan bir vatandaşın yanında çoban olarak çalışan ve satılan kurbanlık paralarından 9 bin lira çalan yabancı uyruklu şahıs, Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan para ise sahibine teslim edildi.

Olay, Geyve ilçesi Doğançay Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurbanlık hayvan ticareti yapan F.A., yanında çoban olarak çalıştığı öğrenilen K.A. isimli yabancı uyruklu şahsın satılan kurbanlık paralarından 9 bin lirayı alarak kaçtığını jandarma ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede yaptıkları çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu şahsın ticari taksi ile Eskişehir'e kaçtığını tespit etti. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek ortak çalışma sonrasında şahıs, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı kontrol noktasında yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında iç çamaşırında ele geçirilen 9 bin lira sahibine teslim edildi.