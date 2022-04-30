İçişleri Bakanlığı talimat verdi, sürücüler bilgilendirildi

Ekipler, sürücülere kemer kullanımı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalara Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Alataş ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahmut Kırım katıldı. İçişleri Bakanlığı nezdinde ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamada “Bayramınız kemerli olsun” sloganıyla sürücülere kemer kullanımı ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapılarak broşür verildi.

“Kemer takmanın güvenliğini hatırlatacağız”

Denetimlere katılan Kaymakam Helvacı, “Vatandaşımız için trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve farkındalık oluşturmak, kemer kullanımının da yaygınlığını sağlamak için bu uygulamada yer alıyoruz. Sürücülerimize ceza yazmak değil, kendilerinin bayramını tebrik ederek kemer takmanın güvenliğini hatırlatacağız” derken uygulamaya katılan sürücülerden Rafet Kaya, “Uygulamayı vatandaş için yararlı buluyorum. Bayram öncesi olması çok güzel. Muhtemel kazaları minimuma düşürür” şeklinde konuştu.