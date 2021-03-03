İdlib'e gitmek için hazırlanan 11 tır yardım malzemesi Sakarya'dan yola çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Vakfı iş birliğiyle organize edilen ve Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere hazırlanan 11 tır yardım malzemesi Demokrasi Meydanı'ndan uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere hazırlanan 11 tır yardım malzemesi Demokrasi Meydanı'ndan uğurlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Yardım Vakfı iş birliğiyle organize edilen programda Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Genel Sekreter Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdür Vekili Ali Oktar, Başkan Danışmanları Sinan Çileli, Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, İl Müftüsü Hasan Başiş, Hayrat Vakfı Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükür Çakır, Hayrat Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Üzeyir Cesur, Büyükşehir bürokratları ve yardımseverler yer aldı. 3 tır patates, 3 tır soğan, 3 tır gıda kolisi, 1 tır un ve 1 tır su olmak üzere hazırlanan 11 tır edilen duaların ardından yola çıktı.

Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “İmkanlar çerçevesinde zekat inancımız gereği farzdır ve farzı yerine getirmekle mükellefiz. Yardım çalışmalarına katkılar ise gönüllülük esaslıdır. Hz. Peygamberimizin ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir' mesajı bizim için çok özel bir anlam ifade etmektedir. Bugün kardeşlerimiz zor durumda. Kardeşlerimize destek için böyle bir organizasyonun yapılmasına vesile olan Hayrat Vakfına şükranlarımı sunuyorum. Vesile oldular. Mazlum ve mağdurların yanında olan vakfımızın çalışmalarının bereketli olmasını diliyorum. Her gün 3 bini aşkın vatandaşlarımızın evine sıcak aş ulaştırıyoruz. Dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirmek, birlikte daha güzel yarınlara ulaşmak adına sosyal çalışmalarımıza da ağırlık kazandırdık. Kısa süre içerisinde sosyal belediyecilik alanında yeni adımlarımızı da atacağız. Bu vesileyle Rabbim'den birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, yardım tırlarımızın mazlum ve mağdur kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermesini temenni ediyorum” dedi.