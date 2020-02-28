İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib'te şehit olan 33 asker için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Sakarya Üniversitesi Kampüs Caminde Cuma namazı sonrası, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.