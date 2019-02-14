IEEE Öğrenci Topluluğundan STAR projesi

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi IEEE Öğrenci Topluluğu Mühendislikte Kadın komitesinde bulunan Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Ekibi 13 Şubat 2019 tarihinde 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ile 8 hafta boyunca sürecek STAR "Öğrenci-Öğretmen ve Araştırmacı Mühendis / Bilim Adamı" konulu projesini başlattı. Lise 2. sınıflara yapılan sunumlarda SAU IEEE topluluğunda yapılan çalışmalar, projeler ve akademik gelişmelerden bahsedildi. Proje, özellikle kız öğrencilerin bilimsel projelerde yer almasını sağlamak ve STEM alanında çalışmaya özendirmek amacıyla düzenleniyor.