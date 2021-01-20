Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan, turizmde göz bebeği tesislerden biri olan ve 7. kez 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazanan İhlas Kuzuluk Termal Otel hizmetlerine devam ediyor.

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen sertifikasyon programı çerçevesinde; ‘Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi süresince uygulanacak korona virüs tedbirleri ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri' kapsamında istenen kriterleri yerine getiren İhlas Kuzuluk Termal Otel Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanmıştı. Son olarak Ocak 2021 döneminde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından belirlenen ve konaklama tesisleri için geçerli olan 171 kritere göre yapılan denetimlerden de başarı ile geçen İhlas Kuzuluk Termal Otel 7. kez Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı.

İhlas Kuzuluk Termal Otel her ay Control Union uluslararası denetim firması tarafından düzenli olarak denetleniyor. İhlas Kuzuluk Kaplıcaları sosyal mesafe, maske, temizlik kurallarına azami önem göstermekte. Özellikle çocuklu ailelerin Sömestr dönemindeki tatil tercihlerinde gidecekleri konaklama tesislerinin Güvenli Turizm Sertifikası sahibi olmasını önemle dikkate alması gerektiği noktada İhlas Kuzuluk Termal Otel devreye giriyor. Huzur veren kuş seslerinin cıvıltılarının ve yeşil birbirine karıştığı tabiatın tüm güzelliklerini bir arada bulunduran İhlas Kuzuluk termal tesisleri, müşterilerine yorgunluklarını giderebilme ve doğa ile iç içe olabilme fırsatını sunuyor. Aileler için en güzel dinlenme yerlerinden biri olan ve Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan İhlas Kuzuluk Termal tesisleri tatil severleri kendi evindeki rahatlığı aratmayacak şekilde sunduğu imkanlar ile konaklamaya bekliyor.