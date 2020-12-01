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İhlas Mağazası'nın şubesi Sakarya'da törenle açıldı

İhlas Mağazası Sakarya’da pandemi kurallarına uygun bir şekilde törenle açılarak hizmete başladı.

İhlas Mağazası Sakarya'da pandemi kurallarına uygun bir şekilde törenle açılarak hizmete başladı.


Sakarya İhlas Mağazası, Erenler ilçesi Sakarbaba Caddesi'nde bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine; Sakarya Basın İlan Kurumu Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, İhlas Pazarlama Sakarya Bölge Müdürü Yılmaz Bozkurt, İhlas Pazarlama Sakarya Bölge Müdür Yardımcısı Çetin Uygur, Kuzuluk Kaplıca Evleri Genel Müdür yardımcıları Yunus Arvas ve Mehmet Taştan ve davetliler katıldı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen açılış töreni sonrasında davetliler mağazayı gezdi.


Mağaza önünde bir konuşma yapan İhlas Pazarlama Sakarya Bölge Müdürü Yılmaz Bozkurt, “Sakarya'nın merkezinde daha büyük bir mağaza açmayı düşünüyoruz. İnşallah bu açılan mağazamız vatandaşlara güzel hizmetler sunacak ve mağazamıza gelen müşterileri memnun edecek” dedi.

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