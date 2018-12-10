Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtisas Merkezi'nde eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde dersler tüm hızıyla devam ediyor. Ebru ve Çamur Şekillendirme branşlarında eğitimlere katılan sanatseverler, Geleneksel Türk El Sanatları'nın nadide örneklerini ortaya çıkarıyor. Ebru branşında ders veren Arzu Atalay yaptığı açıklamada, “Ebru kursuna gelen arkadaşlarımıza ilk önce ebrunun tarihini anlatıyoruz. Daha sonra malzemeleri tanıtıyoruz ve nasıl zemin atılacağını öğretiyoruz. Sonra sırasıyla battal, hatip ve çiçek yapmayı öğretiyoruz. Ebru sanatının diğer geleneksel sanatlarda olduğu gibi insanı rahatlatan bir yanı var. Öğrenci buraya geldiğinde tekniğiyle baş başa kaldığında o renklerin büyülü dünyasına kapılıp her şeyi arkasında bırakıyor. Su ve rengârenk boyalarla uğraşmak insanı rahatlatıyor. Bir de suyun üzerinde o boyaların, renklerin dağılımı insanı büyülüyor. Ebru sanatına son zamanlarda çok fazla talep var o yüzden altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Bu merkezde ebruyu hobi amaçlı öğretmiyoruz biz burada sanatçılar yetiştiriyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

“İlgi her geçen sene artıyor”

Çamur Şekillendirme öğretmeni Mehmet Hüseyin Karaca, “Çamur şekillendirmede vazo, saksı ve süs eşyası yapmayı öğretiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını arkadaşlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Ben 40 yılımı verdim bu işe bizden sonra gelecek nesillerde unutmasın bu sanatı diye bu bilgileri veriyoruz. Bu sene kursta 4. senem ve yoğunluk her geçen sene çoğalıyor. Çamur şekillendirmeye ilgi ve talep çok oluyor ama 35-55 yaş arası daha çok ilgi var. Kültür Bakanlığı tarafından unutulmaya yüz tutmuş miras taşıyıcıları olaraktan adlandırılıyoruz ve çeşitli sergilere gidiyoruz” diye konuştu.