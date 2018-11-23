İhtiyaç sahibi bireylerin ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek üzere toplandılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşan soğuk hava şartları nedeni ile ihtiyaç sahibi bireylerin ihtiyaçlarını belirlemek ve gidermek üzere toplantı gerçekleştirildi. Adapazarı'nda bulunan bir kafeterya da düzenlenen istişare toplantısında; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, şehirde faaliyet gösteren STK'lar ile Sakarya Valiliği, Arifiye, Serdivan, Erenler, Adapazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürleri yer aldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, “İhtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak bizler için öncelikle insani bir görevdir. Bizler komşusu aç iken tok yatmayan bir ümmetin insanlarıyız. Yaklaşan kış şartlarımda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için ilimizde, çevremizde, mahallelerimizde sobasız, yakacaksız, erzaksız kimse kalmaması için tüm kurum ve kuruluşlar, STK'lar olarak hepimize görev düşüyor” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesinde duyarlı hemşehrilerden destek beklediklerini de söyleyen Yüce, “Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bacası tütmeyen, ocağı yanmayan, yiyeceğe, giyeceğe muhtaç olan herkesin derdini paylaşıp sıkıntısını gidermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun desteği ile tüm ekibimizle hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderme doğrultusunda var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin üstesinden gelemediği her konuda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak yanlarındayız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın belirlenmesinde duyarlı hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Çevresinde ihtiyaç sahibi kişiler bulunanların Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi: 444 40 54 ya da ALO 153 numaralı hattan iletişime geçmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.