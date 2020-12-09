İki arkadaş arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri konuyla alakalı bir kişiyi gözaltına aldı.

Akyazı ilçesinde bulunan bir tır parkında ismi öğrenilemeyen bir kişi ile arkadaşı Ahmet B. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yerini kavgaya bırakırken ismi henüz öğrenilemeyen kişi arkadaşı Ahmet B.'yi silahla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri konuyla alakalı bir kişiyi gözaltına aldı.