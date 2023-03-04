İki katlı ev alev topuna döndü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı ev alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Güldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refik Hayır isimli vatandaşa ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev, kısa sürede adeta alev topuna döndü. Durumunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde ev kullanılamaz hale gelirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.