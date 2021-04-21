İki katlı ev alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Yıldız Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç.'ye ait evin ön kısmında bulunan ahşap kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanın olmadığı yangında, evde hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.