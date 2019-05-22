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İki katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Taşyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. isimli bir kişiye ait iki katlı ev ev yanmaya başladı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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