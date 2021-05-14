İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki katlı evin alt katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 katlı evin depo olarak kullanıldığı alt katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 katlı evin depo olarak kullanıldığı alt katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesinde bulunan 2 katlı evin depo olarak kullanılan alt katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.