İki katlı evin bodrum katında yangın

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki katlı bir evin bodrum kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Konak Mahallesi'nde ikamet eden Kadir D.'ye ait 2 katlı evin bodrum kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.