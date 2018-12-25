İki mahalleyi bağlayan köprüde genişletme çalışmaları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Karapürçek ilçesi Teketaban ve Hocaköy Mahallelerini birbirine bağlayan köprüde genişletme çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda mevcut köprünün giriş ve çıkış kısımları 8'er metre genişletilerek araç geçişleri daha kolay ve konforlu hale getirilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, derhal çalışmaları başlatacaklarını ve kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını ifade etti.

Köprünün giriş ve çıkışlarında genişletme çalışmalarınn araç geçişlerin dıe kolaylık sağlayacağını belirten Mutlu yaptığı açıklamada, “Karapürçek ilçemizde bulunan Teketaban ve Hocaköy Mahallelerini birbirine bağlayan köprünün genişletilmesi noktasında talepler alıyorduk. İhale hazırlıklarımızı tamamladık ve yapım ihalesini gerçekleştirdik. Bölgede bulunan diğer mahallelerimiz için de önemli olan köprünün giriş ve çıkış kısımlarından 8'er metrelik genişletme çalışması ile araçların geçişlerini daha konforlu ve kolay hale getireceğiz. İnşallah çalışmalarımızı hızla tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi.