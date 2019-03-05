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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Kocaeli istikametine gitmekte olan Nebahat Ç. idaresindeki 54 AAK 401 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halinde olan 54 yaşındaki Erol Adıyaman idaresindeki 34 YK 1518 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 YK 1518 plakalı otomobil sürücüsü Erol Adıyaman ve araçta bulunan İsmail M. ağır yaralandı. Yaralılar, kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Adıyaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazada ağır yaralanan İsmail M., Sapanca Devlet Hastanesi'nde ki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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