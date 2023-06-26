İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Yeniorman Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.D. idaresindeki 54 ABP 322 plakalı otomobil ile E.C. idaresindeki 54 AGZ 719 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan E.D., Y.D., Y.İ. ve M.S. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.