İhlas Haber Ajansı

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İkiz kardeşiyle aynı sonu yaşadı: Silahla yaralanan genç hastanede öldü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde silahlı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin, yaklaşık 10 ay önce ikiz kardeşinin de kocası tarafından vurularak hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.


20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gencin, yaklaşık 10 ay önce kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak hastanede hayatını kaybeden Buket Pala'nın ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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