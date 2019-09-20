İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl genelinde aranan 18 şahıs yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonlarda il genelinde aranan 18 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, eş zamanlı yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalarak gözaltına aldı.


Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 18 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.