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İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı: “Öğretmenlerimiz dokunduğu her yeri, her şeyi güzelleştirir”

Hendek ilçesinde farklı kademe ve branşlarda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Öğretmenlerimiz dokunduğu her yeri, her şeyi güzelleştirir” dedi.


Hendek Gençlik Merkezi'ndeki Has Oda'da gerçekleştirilen ‘Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi' buluşmada okulların fiziki ve donanım özellikleri, yeni okul yapımı, deprem güçlendirme çalışmaları, meslek liseleri gibi konular üzerinde konuşuldu. Buluşmada üreten Türkiye için mesleki eğitim merkezlerinin ve meslek liselerinin önemi vurgulanırken gençlerin meslek liselerine yönelik olumlu tutum geliştirmeye başladıkları belirtildi. Eğitime yapılan devasa yatırımlardan bahseden Savaşçı, "Binalara anlam katan öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz dokunduğu her yeri, her şeyi güzelleştirir" dedi.

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