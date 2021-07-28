İl Ormanı, yeni bir kimliğe kavuştu

Sakarya Büyükşehir, İl Ormanı Tabiat Parkı'nda asfalt ve sosyal alanların yenileme çalışmasında sona geldi. Orman içindeki bungalov evlerde konaklama hizmeti başlarken, parka son günlerde vatandaşın ilgisi oldukça arttı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Ormanı Tabiat Parkı'nda başlatılan yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Başkan Ekrem Yüce, şehirde doğallığın ve huzurun merkezi haline gelen İl Ormanı'nda incelemelerde bulundu. Asfalt, sosyal alan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen Başkan Yüce, yapılan son dokunuşlarla doğal ormanın yeni bir kimliğe kavuştuğunu ifade etti. Başlatılan çalışmalar kapsamında piknik alanları, yürüyüş yolları, bungalov evleri, macera parkurları ve tüm alanlar yenilendi.

İl Ormanı yepyeni bir kimliğe kavuştu

Başkan Yüce, piknik ve donatı alanlarının bulunduğu İl Ormanı'nda yolların genişletilerek asfaltlandığını ve bu sayede araç kapasitesinin arttığını ifade ederek, “Şehir genelinde işletmesini yaptığımız doğal, sosyal alanları baştan aşağı yeniliyoruz. Bu kapsamda işlemlere başladığımız İl Ormanı Tabiat Parkı'nda dar olan yolları genişleterek düzenledik ve asfaltlamaya başladık. Asfalt serim işlemi bittiğinde buraya vakit geçirmek için gelen vatandaşların sayı olarak kapasitesi artmış olacak. Daha fazla araç park imkanı oluşacağından, taleplere de kolay cevap verilecek. Aynı zamanda bisiklet yollarıyla da güvenli sürüş imkanını vatandaşlarımızla buluşturacağız. Macera parkuru, piknik alanları, bungalov evler ve birçok sosyal aktivite alanına sahip olan parkımızın, kavuştuğu yeni kimlikle BELPAŞ işletmeciliğinde sezonun gözdesi olacağına inanıyorum” dedi.

Doğanın hazzını yaşayıp, tabiatı keşfedeceğiz

Park içinde düzenlemelerin tamamlandığı bungalov evlerde rezervasyonların alınmaya başladığını belirten Başkan Yüce, “Parkımızda bulunan bungalov evlerin yenileme çalışmalarını tamamladık ve hizmete açtık. Vatandaşlarımız içinde tüm eşyaların bulunduğu, huzurun merkezi olan bu evlerimizde ailecek vakit geçirebilecekler. BELPAŞ üzerinden rezervasyonlarımız başladı. Bunların yanında İl Ormanımızda çocuk oyun alanları, piknik donatı alanları ve yürüyüş noktalarını elden geçirdik, yeni ve güzel bir görünüme kavuşturduk. Sakaryalı vatandaşlarımız burada gönül rahatlığıyla aile buluşmaları, piknikler ve toplu buluşmalar gerçekleştirecekler. Tertemiz ve huzurlu olan bu alanda doğanın tadını çıkarıp, tabiatın güzelliklerini keşfedebilirler. Sakaryamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Orman içinde bulunan ana yol için asfalt serimine başlandı. Çalışmaların bir hafta içinde tamamlanacağı belirtilirken, vatandaşların bölgeye ilgi oldukça arttı. BELPAŞ'ın kaliteli hizmeti ve Büyükşehir güvencesiyle İl Ormanı'nın sezonun gözdesi olması bekleniyor.