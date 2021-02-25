İl Sağlık Müdürü Öğütlü: “Aşılama programlarına katılım yüksek”

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Bahar Yarıyılı'nın ilk dersi İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü tarafından gerçekleştirildi. ‘Kovid 19 Süreci ve Sağlık Çalışanları' konusunu anlatan Öğütlü, Sakarya'da sağlık çalışanlarının aşılama programlarına katılımının yüksek olduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün katıldığı ilk ders etkinliği ile başladı. Online olarak gerçekleştirilen etkinlik Dekan Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in yeni dönemdeki eğitim-öğretim programının işleyişine yönelik konuşmasıyla başladı. Daha sonra Doç. Dr. Aziz Öğütlü tarafından ‘Kovid 19 Süreci ve Sağlık Çalışanları' konulu ilk ders yapıldı. Etkinliğe fakülte öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Öğütlü'ye ders sonunda Dekan Dikmen tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Pandemi sürecinin kontrol altına alınması noktasında sağlık çalışanlarının korunmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Ülkemiz en çok aşı uygulayan ülkeler arasında 5. sırada yer alarak Fransa, Danimarka ve İspanya gibi ülkeleri geride bıraktı. Bu durum pandemi ile mücadeleye ciddi katkı sağlayacak. Özellikle ilimizde sağlık çalışanlarımızın aşılama programlarına katılımı oldukça yüksek. Bu durum sağlık sektörüne önemli kazanımlar getiriyor. Pandemi sürecinde hijyen kurallarına her an özen gösterilmesi de hayati öneme sahip” diye konuştu.

Uygulamalı dersleri mümkün olduğunca pandemi kurallarına da dikkat ederek küçük gruplar halinde yüz yüze yapacaklarını açıklayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Öğrencilerimizin güvenliği ile ilgili tüm koşulları dikkate alıyor ve planlamalarımızı bu doğrultuda titizlikle yürütüyoruz. Öğrencilerimize kaliteli eğitim sunma ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek sağlık profesyonelleri yetiştirme amacındayız. Bunun için sektörler arası iş birliğini önemsiyoruz. Bu anlamda ilk ders etkinliğimize konuk olan İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyor; bahar yarıyılının öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız için bilim alanında yeni ışıklara vesile olmasını diliyor, başarı ve sağlıkla geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.