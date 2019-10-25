İlahiyat Fakültesi Akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

İlahiyat Fakültesi konferans salonunda 23 Ekim Çarşamba günü yapılan toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve fakülte akademik personeli katıldı.Toplantı İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın konuşması ile başladı. Prof. Bostancı, 2019-2020 öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle başladığı konuşmasında fakülte müfredatı, geçen öğretim yılında yapılan akademik ve kültürel faaliyetler, bu öğretim yılında düzenlenecek olan konferans, çalıştay ve sempozyumlar, yurtdışı öğrenci ve hoca değişimleri, fakülte dergisinin başarıları, fakülte tanıtım faaliyetleri, akademik ve idari personel hareketlilikleri gibi konularda bilgiler verdi. Dekan Bostancı, konuşmasını fakülte personeline yeni öğretim yılında başarılar dileyerek bitirdi.

Fakültede göreve başlayan yeni öğretim elemanlarının kendilerini tanıtmasının ardından Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vahit İmamoğlu, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Abdullah İnce değerlendirmelerde bulundu.