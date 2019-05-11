İlahiyat Fakültesi Vakfı mütevelli heyeti toplantısı gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Mütevelli Heyeti 2019 yılı olağan toplantısı İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, İlçe Müftüleri ve İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları katıldı. Sakarya Müftüsü İhsan Açık'ın divan başkanlığını yaptığı toplantıda bir konuşma yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, vakfa maddi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti ve öğrencilerin burs ve burs dışı maddi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Vakıf olarak fakültede yapılan ilmi ve kültürel faaliyetlere ve öğrenci kulüplerinin etkinliklerine de destek sağladıklarını söyleyen Prof. Dr. Bostancı, artık geleneksel hale gelen Arap ülkelerine dil eğitimi için öğrenci gönderme geleneğinin 2018 yılında da devam ettiğini ve yırt dışı Arapça Yaz kurslarının dokuzuncusunu da bu yıl düzenleyeceklerini ifade etti.

“Arapça yaz kursu düzenlenecek”

Yaz döneminde Ürdün dışında Katar'da da Arapça Yaz Kursu düzenlemeyi planladıklarını belirten Dekan Bostancı, vakıf olarak değişim programı kapsamında Malezya, Katar, Ürdün, Fas, Almanya gibi ülkelere giden ilahiyat Fakültesi Öğrencilerine de destek sağladıklarını, ayrıca bu kapsamda kendi fakültelerine gelen yabancı öğrenciler için düzenlenen programlara da katkı verdiklerini belirtti.

Toplantıda bir konuşma yapan konuşan Sakarya Müftüsü İhsan Açık İlahiyat Fakültesi ile Müftülüklerin işbirliğinin önemine temas etti. Sakarya Müftüsü İhsan Açık, Sakarya Müftülüğünün ve İlçe Müftülüklerinin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın faaliyetlerine destek olacağını söyledi. Bazı ilçe müftüleri de vakfın faaliyetleri ile İlahiyat Fakültesi ile müftülüklerin ortak yapabilecekleri faaliyetler konusundaki görüşlerini ifade ettiler.

Toplantı Faaliyet ve denetleme raporları ile gelir-gider bilançosunun okunmasının ve yönetim kurulunun ibra edilmesinin ardından sona erdi.